مسلح يفتح النار داخل متجر في نيويورك

وثق مقطع فيديو، رجلًا مسلحًا أقدم على اقتحام إحدى المتاجر، وأطلق النار على موظف بالداخل، وذلك في مدينة نيويورك الأمريكية.

وظهر في الفيديو الذي نشرته صحيفة نيويورك بوست، المسلح يرتدي قناعًا وبدلة بيضاء ويشهر سلاحه في وجه الموظف فجأة ويطلق الرصاص عليه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتسبب المسلح الذي كان يرتدي بدلة واقية في قتل الموظف البالغ من العمر 67 عامًا أثناء عملية سطو مسلح على إحدى المتاجر في أمريكا.

حادث مشابه

وتتعدد حوادث إطلاق النار في الولايات الأمريكية في الفترة الأخيرة، فقد شهد الأسبوع الماضي إصابة 5 أشخاص في عملية إطلاق للنار على شاطئ سان بيدرو في ولاية لوس أنجلوس، وقد أفادت الشرطة الولاية بأن طواقمها توجهت إلى الموقع عقب تلقيها بلاغًا بالحادث.

وأوضحت الشرطة أن طواقم الإسعاف نقلت 4 مصابين إلى المستشفيات المحلية، وتم إبلاغهم في وقت لاحق عن نقل مصاب خامس إلى أحد المشافي، مشيرة إلى أن المصابين في حالة حرجة.

عنف السلاح في أمريكا

وبشكل عام، تظهر البيانات أن جميع أنواع عنف السلاح، من القتل أو الانتحار إلى إطلاق النار الجماعي، تسير في الغالب على مسار تصاعدي في الولايات المتحدة.

وفي عام 2019، بلغ العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة 33 ألفًا و599 قتيلًا، وفي عام 2022، ارتفع هذا العدد ليصل إلى 44 ألفًا و290 قتيلًا بزيادة قدرها 31 %، معظم هذه الوفيات هي حالات انتحار بسلاح ناري، تليها جرائم قتل.

وشهدت حوادث إطلاق النار النشطة ارتفاعًا حادًا في السنوات الأخيرة، حيث إن تسعة من أعنف 10 عمليات إطلاق النار الجماعي دموية في الولايات المتحدة حدثت بعد عام 2007.