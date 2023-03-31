مسن كازاخي يعبر عن حبه للقيادة السعودية على طريقته الخاصة

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رفع مسن كازاخي من ذوي الاحتياجات الخاصة، صوته بالدعاء عقب تناول إفطاره بمائدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الذي نفذتها وزارة الشؤون الإسلامية في جامع حضرت سلطان ثاني أكبر جامع بجمهورية كازخستان، وعبر عن حبه للقيادة السعودية بطريقته الخاصة.
وعبر المسن الذي يبلغ من العمر 73 عامًا، عن أمنيته في زيارة الأماكن المقدسة وتأدية مناسك الحج والعمرة.
من جانب آخر، بين الفيديو تجمع عدد من الأشخاص حوله، وشاركوه التأمين على الدعاء.