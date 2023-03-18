مشاهد لتدفق الشلالات وجريان السيول في الحجيزة

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وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جريان السيول وتدفق الشلالات في الحجيزة جنوب غرب الأفلاج.
وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.
في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير.