مشروب رمضاني لن تصدق فائدته لجسمك يوميًّا

عدد الدكتور عبدالله أبو عمر، فوائد تناول كوب من الكركديه يوميًّا، موضحًا أن هناك تغيرًا كبيرًا ستشعر به إذا حافظت على شربه.

وتابع خلال مقطع فيديو متداول، أنه أولًا سيساعد في علاج مرض النقرس؛ لأنه يخفض من حمض اليوريك في الدم.

خفض الدهون الضارة

استطرد: الفائدة الثانية هي أنه يساعد في التخلص من مشاكل الكبد الدهني بخفض الدهون الضارة في الدم.

وأردف: كما أنه خافض ممتاز للضغط فضلًا عن أنه غني جدًّا بمضادات الأكسدة التي تحارب الالتهابات والسرطانات.

ويعتبر الكركديه من المشروبات المفضلة لدى الكثيرين في شهر رمضان المبارك والذي يحل علينا بعد أيام.