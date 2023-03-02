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الأقمار الكبيرة تظهر بوضوح الليلة

مشهد بديع لاقتران كوكبي الزهرة والمشتري في سماء جدة

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٢ مساءً
مشهد بديع لاقتران كوكبي الزهرة والمشتري في سماء جدة
المواطن - فريق التحرير

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وثقت الجمعية الفلكية بجدة، مشهد سماء مدينة جدة الليلة، حيث تشهد ظاهرة اقتران كوكبي الزهرة والمشتري.

وقالت الجمعية في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر: منظر عن قرب مساء اليوم الخميس، لاقتران كوكب الزهرة وكوكب المشتري، والذي تظهر من أقماره الكبيرة والزهرة بسماء مدينة جدة.

أقمار كبيرة

ونشرت الجمعية صورة لمشهد بديع للسماء حيث يظهر خلالها أقمار كبيرة مضيئة.

يذكر أن شهر فبراير الماضي شهد اقتران الزهرة أكثر الكواكب لمعانًا -3.8، مع كوكب نبتون +8.0، الأكثر خفوتًا في النظام الشمسي، في سماء المملكة.

108 ملايين كيلومتر

وتبين أن كوكب الزهرة يبعد حوالي 108 ملايين كيلومتر من الشمس وهو يشبه الأرض من حيث الحجم والكثافة والتركيب الصخري ولكن مختلف بدرجة كبيرة في درجة حرارة سطحه البالغة 475 درجة مئوية وهي ساخنة بدرجة كافية لإذابة الرصاص، ويعتقد أن سطحه مغطى بالبراكين حيث تساعد هذه البراكين في تأثير الدفيئة الذي يحدث في الغلاف الجوي السام.

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