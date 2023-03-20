مشهد مؤثر.. دورية أمنية تحمي أحد ذوي الإعاقة على كرسيه المتحرك

في مشهد إنساني مؤثر، وثق مقطع فيديو متداول، دورية أمنية تحمي شخصًا قعيدًا يسير عبر كرسي متحرك في أحد الشوارع.

مشهد إنساني..

رجل أمن يحمي شخص مقعد يسير عبر "كرسي متحرك" في أحد الشوارع ومقيم عربي يوثق اللحظة#السعودية pic.twitter.com/Bso8VinRZE — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 20, 2023

وأظهر الفيديو الذي نشرته قناة “العربية”، مدى إنسانية رجل الأمن الذي أخذ يلاحق ويسير وراء الشخص القعيد من أجل إيصاله لمنزله.

ودائمًا ما يبذل رجال وزارة الداخلية بكافة منسوبيها الجهود في جميع مناطق المملكة على مدار الساعة، من أجل خدمة المواطنين وأمنهم.