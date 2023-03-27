مصرع جنديين في تحطم مروحية أمريكية بولاية لويزيانا

مدرب الخليج: فوز الهلال علينا مستحق رامون دياز: الهلال قدم مستوى مميزًا رغم غيابي الفترة الماضية الغنيم: ChatGPT سيخلق وظائف جديدة سعود عبدالحميد: الهلال ينافس على كل الألقاب وضغط المباريات ليس عذرًا 25 ألف سجادة في المسجد النبوي الشريف سمير عثمان: ركلة جزاء الهلال المحتسبة أمام الخليج سليمة أجواء ربيعية تجذب الزوار شمال الطائف ترتيب دوري روشن بعد فوز الهلال على الخليج أمطار متوسطة ونشاط للرياح على عسير بدء إيداع الضمان الاجتماعي لشهر مارس
قُتل جنديان في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد تحطم مروحيتهما في حقل لقصب السكر في مدينة باتون روج، بولاية لويزيانا الأمريكية.
ووفقًا لوسائل إعلام، فإن مروحية من طراز “روبنسون آر- 44” انطلقت في الساعة الثانية صباحًا للمساعدة في مطاردة أشخاص خارجين عن القانون ولكنها لم تعد لقاعدتها.
وتم ملاحظة اختفاء الطائرة وعدم عودتها لعدة ساعات، مما استدعى انطلاق عمليات البحث عنها.
وعُثر على حطام الطائرة المروحية في تمام الساعة الـ 11 صباحًا، ولم تكشف السلطات في ولاية لويزيانا عن أسماء الضباط المفقودين.