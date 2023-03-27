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خرجت لمطاردة أشخاص خارجين عن القانون

مصرع جنديين في تحطم مروحية أمريكية بولاية لويزيانا

الإثنين ٢٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٢ صباحاً
مصرع جنديين في تحطم مروحية أمريكية بولاية لويزيانا
المواطن - فريق التحرير

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قُتل جنديان في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد تحطم مروحيتهما في حقل لقصب السكر في مدينة باتون روج، بولاية لويزيانا الأمريكية.

مطاردة أشخاص

ووفقًا لوسائل إعلام، فإن مروحية من طراز “روبنسون آر- 44” انطلقت في الساعة الثانية صباحًا للمساعدة في مطاردة أشخاص خارجين عن القانون ولكنها لم تعد لقاعدتها.

وتم ملاحظة اختفاء الطائرة وعدم عودتها لعدة ساعات، مما استدعى انطلاق عمليات البحث عنها.

العثور على الحطام

وعُثر على حطام الطائرة المروحية في تمام الساعة الـ 11 صباحًا، ولم تكشف السلطات في ولاية لويزيانا عن أسماء الضباط المفقودين.

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