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دمر نحو 50 ألف منزل و686 فصلًا دراسيًّا و69 وحدة صحية

مصرع 117 شخصًا وتضرر 272 ألف آخرين في إعصار بموزمبيق

الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٤ صباحاً
مصرع 117 شخصًا وتضرر 272 ألف آخرين في إعصار بموزمبيق
المواطن - فريق التحرير

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كشف رئيس وزراء موزمبيق، أدريانو ماليان، أن العواصف والفيضانات التي ضربت البلاد أودت بحياة 117 شخصًا.

الكثير من الأضرار

وأفاد ماليان- في تصريح بشأن معلومات عن الفيضانات أثناء حديثه في البرلمان- بأنه حتى الآن تضرر 272 ألف شخص، بينما كان إعصار فريدى مسؤولًا عن الكثير من الأضرار وسط توقعات أن يواصل تقدمه إلى مناطق أخرى في البلاد، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وأوضح أن نحو 50 ألف منزل دمرت أو تضررت حتى الآن، بالإضافة إلى 686 فصلًا دراسيًّا وتأثر مليون تلميذ، و69 وحدة صحية، كما دمرت العواصف 194 برجًا للكهرباء، وتضرر 11 ألف كيلومتر من الطرق، وغمرت المياه 73 ألف هكتار من المحاصيل.

تكرار المأساة

وأغلقت الحكومة العديد من المدارس في بعض المناطق لتجنب تكرار المأساة مع إعصار “إيداي”، الذي خلف أثرًا هائلًا من الدمار عام 2019، وهو أقوى إعصار ضرب البلاد، مؤكدًا تلقي البلاد مساعدات من شركاء التنمية للوصول إلى المناطق المتضررة من أجل جهود الإجلاء وتقديم المساعدة للأسر المتضررة.

 

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