مصرع 31 راكبًا في حريق عبّارة بالفلبين

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أعلنت السلطات الفلبينية، مصرع 31 شخصًا على الأقل، فيما تم إنقاذ 230 آخرون إثر حريق اندلع في عبّارة بجنوب الفلبين.
ووفق المسؤول عن إدارة الكوارث نيكسون ألونزو، كانت العبّارة في طريقها من زامبوانغا في جزيرة ميندناو إلى جزيرة خولو بإقليم سولو عندما شبّ الحريق في ساعة متقدّمة أمس؛ ما دفع بالركاب إلى القفز منها.
وتمكّن عناصر الإنقاذ وخفر السواحل وصيادون من إنقاذ 195 راكبًا و35 من أفراد الطاقم عندما اندلع الحريق بينما كانت العبّارة قبالة جزيرة بالوك-بالوك في إقليم باسيلان.
وأفاد الضابط في خفر السواحل ريخارد مارفي نقلًا عن شهود عيان، أن الركاب أصيبوا بالهلع؛ لأنهم كانوا نائمين عندما شبّ الحريق.
وعمد القبطان إلى إيصال السفينة إلى مياه ضحلة للسماح لمزيد من الأشخاص بالسباحة والنجاة.