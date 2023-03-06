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180 ألف وثيقة صلح في 2022

مصلح آلي ومحاكم مرورية قريبًا بالسعودية

الإثنين ٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٦ مساءً
مصلح آلي ومحاكم مرورية قريبًا بالسعودية
المواطن - فريق التحرير

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كشف الوكيل المساعد لشؤون المحاكم في وزارة العدل، سليمان العليان، أن الوزارة تعمل حاليًّا مع وزارة الداخلية على تفعيل المحاكم المرورية، والمقرر العمل بها قريبًا في المملكة.

وفيما يخص الخلافات الزوجية، قال العليان خلال لقاء له مع برنامج الراصد على قناة الإخبارية: إنه جاري العمل على نظام المصلح الآلي، والذي سيتمكن من حلّ الخلافات الزوجية وغيرها.

إنجازات مركز المصالحة

ولفت المشرف على مركز المصالحة في وزارة العدل سليمان العليان، إلى أنه المركز حقق في عام 2022، نحو 180 ألف وثيقة صلح، وخدم أكثر من مليوني مستفيد.

من جانب آخر، قال نائب وزير العدل د. نجم الزيد: إن القضاة يدربون تحت مظلة المجلس الأعلى للقضاء، ولدينا أكثر من 10 آلاف محامٍ ومحامية يُدرّبون في مركز التدريب العدلي.

كما أشار الزيد إلى تجاوز كل المستهدفات التيتم وضعها، مضيفا: هذا يخلق لنا تحديًا أكبر، ووصلنا لأتمتة بنسبة 100% في الوكالات والإفراغ العقاري وغيرها من الأنظمة.

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