مصلح آلي ومحاكم مرورية قريبًا بالسعودية

كشف الوكيل المساعد لشؤون المحاكم في وزارة العدل، سليمان العليان، أن الوزارة تعمل حاليًّا مع وزارة الداخلية على تفعيل المحاكم المرورية، والمقرر العمل بها قريبًا في المملكة.

فيديو | الوكيل المساعد لشؤون المحاكم في وزارة العدل سليمان العليان: قريبا ستفعّل المحاكم المرورية ونعمل على ذلك مع وزارة الداخلية#الراصد pic.twitter.com/QcSK8O0dnU — الراصد (@alraasd) March 6, 2023

وفيما يخص الخلافات الزوجية، قال العليان خلال لقاء له مع برنامج الراصد على قناة الإخبارية: إنه جاري العمل على نظام المصلح الآلي، والذي سيتمكن من حلّ الخلافات الزوجية وغيرها.

إنجازات مركز المصالحة

ولفت المشرف على مركز المصالحة في وزارة العدل سليمان العليان، إلى أنه المركز حقق في عام 2022، نحو 180 ألف وثيقة صلح، وخدم أكثر من مليوني مستفيد.

فيديو | المشرف على مركز المصالحة في وزارة العدل سليمان العليان: نعمل على نظام "المصلح الآلي" والذي سيتمكن من حلّ الخلافات الزوجية وغيرها#الراصد pic.twitter.com/IoMnrrLyeK — الراصد (@alraasd) March 6, 2023

من جانب آخر، قال نائب وزير العدل د. نجم الزيد: إن القضاة يدربون تحت مظلة المجلس الأعلى للقضاء، ولدينا أكثر من 10 آلاف محامٍ ومحامية يُدرّبون في مركز التدريب العدلي.

كما أشار الزيد إلى تجاوز كل المستهدفات التيتم وضعها، مضيفا: هذا يخلق لنا تحديًا أكبر، ووصلنا لأتمتة بنسبة 100% في الوكالات والإفراغ العقاري وغيرها من الأنظمة.