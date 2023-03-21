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“مطارات القابضة” توقع عقداً مع “إيجس” لخدمة 26 مطاراً بالمملكة

الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٦ مساءً
“مطارات القابضة” توقع عقداً مع “إيجس” لخدمة 26 مطاراً بالمملكة
المواطن - فريق التحرير

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أبرمت شركة مطارات القابضة اليوم ممثلةً برئيسها التنفيذي المهندس محمد المغلوث عقد تقديم خدمات استشارية لمدة ثلاث سنوات مع شركة “إيجس” ممثلةً برئيسها التنفيذي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا الأستاذ علاء أبو صيام، بهدف بناء البوابات المرحلية لإدارة المشاريع وتحديث سياسات وإجراءات إدارة مشاريع المطارات وتقديم الدعم الفني لتخطيط وتصميم ومتابعة تنفيذ المشاريع الرأسمالية مع الشركات التابعة لمطارات (شركة مطارات الرياض، مطارات جدة، مطارات الدمام وتجمع مطارات الثاني).

وصرّح نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع والشؤون الفنية في شركة مطارات القابضة المهندس تركي المبدّل قائلاً: “نعمل في شركة مطارات القابضة على توفير بيئة جاذبة في المطارات السعودية للناقلات الجوية والمسافرين؛ من خلال تطوير البنى التحتية للمطارات عبر أفضل الممارسات لتقديم أفضل الخدمات بأعلى المعايير العالمية لتحسين تجربة كل مسافر، حيث يركز هذا العقد على تقديم الدعم في عدة مجالات وأنشطة رئيسة، وتشمل التخطيط الاستراتيجي للمشاريع وبناء دليل إدارة الأصول وإعداد دليل موحد للمواصفات الهندسية لتصميم وتنفيذ المشاريع ومتابعة التحسين المستمر لأدائها؛ وذلك للمساهمة بتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية كأحد مخرجات رؤية السعودية 2030 بزيادة الوجهات الدولية إلى 250 وجهة، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمسافرين إلى 330 مليون مسافر”.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “إيجس” في الشرق الأوسط وجنوب آسيا الأستاذ علاء أبو صيام: “لطالما كانت صناعة الطيران إحدى نقاط قوتنا الرئيسية في “إيجس” على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ويسعدنا للغاية أن نتشارك مع مطارات القابضة لنكون جزءاً من أحد أكثر المشاريع التحولية في منطقة الشرق الأوسط. إن التزام المملكة القوي بقطاع الطيران كجزء من رؤية السعودية 2030، سيحول المملكة بالتأكيد إلى مركز لوجستي عالمي يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا”.

أهداف المشروع

ويهدف المشروع إلى تقديم الدعم للتخطيط الاستراتيجي لتحديد وتخطيط محفظة المشاريع الخمسية، والعمل على برنامج المخطط الشامل لمطارات المملكة، ومراقبة ومتابعة مواءمة المشاريع المستقبلية ومخرجات البرنامج مع الأهداف الاستراتيجية والحوكمة لمطارات القابضة. ووضع دليل لحوكمة إدارة المشاريع عبر تحليل الممارسات القائمة بالشركات التابعة وتطوير منظومة الإجراءات والعمليات لبرمجة المشاريع ومقارنتها لتتلاءم مع أفضل الممارسات العالمية، وعمل خارطة طريق لتحسين إدارة ومراقبة تنفيذ المخرجات.

ويشتمل العقد أيضاً على عمل دليل إرشادي لتنفيذ المشاريع ومراقبة الجودة وإجراءات السلامة، وعمل مصفوفة لتجويد مواصفات ومعايير التصميم حسب أفضل الممارسات العالمية ومتطلبات البيئة والاستدامة. ومراقبة ومتابعة الأداء بإعداد ورفع التقارير والعروض الدورية وكراسات المشاريع والدعم في تحديد ميزانيات المشاريع الرأسمالية. وعمل خطة للتطوير المستمر بتقييم أداء المشاريع والدروس المستفادة ونقل المعرفة والخبرات بشكل مستدام وتدريجي لكوادر مطارات القابضة وشركاتها التابعة.

 

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