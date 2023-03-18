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ضمن منافسات دوري روشن

معاناة الفيحاء مستمرة بالجولة الـ21

السبت ١٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٣ مساءً
معاناة الفيحاء مستمرة بالجولة الـ21
المواطن - فريق التحرير

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فشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في تحقيق الفوز بالجولة الـ21 من دوري روشن السعودي للموسم الخامس على التوالي.

الفيحاء يُعاني بالجولة الـ21

ولعب الفيحاء ضد العدالة بالأمس على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

الفيحاء ضد العدالة
جانب من المباراة – المصدر spl

ولم ينجح الفريق البرتقالي في تحقيق الفوز بالجولة الـ21 خلال المواسم الخمس الماضية، حيث اكتفى بالتعادل 3 مرات وخسر مرتين، وكانت المواجهة الأولى ضد الاتفاق في موسم 2017\ 2018، وانتهت بنتيجة 1\1.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد النصر بهدف دون رد في موسم 2018\ 2019، وفي الموسم التالي، خسر بالنتيجة ذاتها أمام الأهلي، وتعادل بنتيجة 1\1 ضد الراقي في الموسم الماضي، قبل أن يتعادل مع العدالة.

الفيحاء
لاعبو الفريق البرتقالي – المصدر spl

الفريق في دوري روشن

ورفع الفريق البرتقالي رصيده إلى 24 نقطة، ليحتل المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، من الفوز في 6 مباريات والتعادل مثلهم، وخسر 8 لقاءات، ونجح في تسجيل 25 هدفًا، واستقبل 31 هدفًا.

الفيحاء
لاعبو الفريق البرتقالي – المصدر spl
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