معاناة الفيحاء مستمرة بالجولة الـ21

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فشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في تحقيق الفوز بالجولة الـ21 من دوري روشن السعودي للموسم الخامس على التوالي.
ولعب الفيحاء ضد العدالة بالأمس على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
ولم ينجح الفريق البرتقالي في تحقيق الفوز بالجولة الـ21 خلال المواسم الخمس الماضية، حيث اكتفى بالتعادل 3 مرات وخسر مرتين، وكانت المواجهة الأولى ضد الاتفاق في موسم 2017\ 2018، وانتهت بنتيجة 1\1.
وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد النصر بهدف دون رد في موسم 2018\ 2019، وفي الموسم التالي، خسر بالنتيجة ذاتها أمام الأهلي، وتعادل بنتيجة 1\1 ضد الراقي في الموسم الماضي، قبل أن يتعادل مع العدالة.
ورفع الفريق البرتقالي رصيده إلى 24 نقطة، ليحتل المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، من الفوز في 6 مباريات والتعادل مثلهم، وخسر 8 لقاءات، ونجح في تسجيل 25 هدفًا، واستقبل 31 هدفًا.