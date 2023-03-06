معاني الأرقام من 1 إلى 7 الموجودة على بعض المنتجات

تقدم الأرقام الموجودة على عبوات المياه والعصائر وألعاب الأطفال العديد من المعلومات عن المنتج والقيمة الغذائية.

ويشير رقم (1) الذي يوجد على علب المياه والعصائر أن المنتج آمن نسبياً (يستخدم مرة واحدة)، ورقم (2) المتواجد على علب الحليب وألعاب الأطفال يعني آمناً وقابلاً للتدوير، وأما رقم (3) على التغليف الشفاف فهو يعني ساماً وخطراً.

فيما يعني رقم (4) على المنظفات وألعاب الأطفال أنه آمن نسبياً (لغير الأطعمة)، ورقم (5) الذي يوجد في علب الأطعمة يعني أكثر أماناً، كما أن رقم (6) المتواجد على بعض علب الأطعمة فيشير إلى الاستخدام مرة واحدة، ورقم (7) الذي يكون على رضاعات الأطفال يعني أن المنتج غير مصنف.