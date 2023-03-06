معاني الأرقام من 1 إلى 7 الموجودة على بعض المنتجات الغذاء والدواء: اللحوم المصنعة بالسعودية آمنة وصالحة للاستهلاك وظائف للجنسين بمجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية مجزرة بحرية المتهم فيها حيتان الأوركا السعودية تودع 5 مليار دولار في البنك المركزي التركي كتاب وصحفيون لوزير الإعلام الجديد سلمان الدوسري: نريدها نقلة نوعية في الإعلام الدفاع المدني يعلن نتائج القبول المبدئي للوظائف العسكرية للكادر النسائي الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس غانا تقويم التعليم توقع اتفاقية اعتماد برامجي لجامعة رياض العلم قتيل ومصابان في تحطم طائرة بجزيرة أمريكية
تقدم الأرقام الموجودة على عبوات المياه والعصائر وألعاب الأطفال العديد من المعلومات عن المنتج والقيمة الغذائية.
ويشير رقم (1) الذي يوجد على علب المياه والعصائر أن المنتج آمن نسبياً (يستخدم مرة واحدة)، ورقم (2) المتواجد على علب الحليب وألعاب الأطفال يعني آمناً وقابلاً للتدوير، وأما رقم (3) على التغليف الشفاف فهو يعني ساماً وخطراً.
فيما يعني رقم (4) على المنظفات وألعاب الأطفال أنه آمن نسبياً (لغير الأطعمة)، ورقم (5) الذي يوجد في علب الأطعمة يعني أكثر أماناً، كما أن رقم (6) المتواجد على بعض علب الأطعمة فيشير إلى الاستخدام مرة واحدة، ورقم (7) الذي يكون على رضاعات الأطفال يعني أن المنتج غير مصنف.