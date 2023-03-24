معلمة أمريكية تغطي فم طالب بشريط لاصق لمنعه من التحدث

أقدمت مدرسة لغة إنجليزية في ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية على تغطية فم طالب يبلغ من العمر 11 عامًا بشريط لاصق؛ لمنعه من التحدث في الصف.

تفاصيل الوقعة

وأفادت والدة الطالب، كاثرين ويبستر، بأنها تلقت رسالة نصية من ابنها برادي تقول لا أعرف ماذا أفعل، مرفقة بصورة له وعلى فمه شريط لاصق.

وعلى الفور، نشرت الأم الصورة على فيسبوك لتسليط الضوء على ما اقترفته المعلمة.

استقالة المعلمة

واستقالت المعلمة على إثر الحادثة من وظيفتها، وسط أنباء تحدثت عن تجريدها من تأشيرتها، مما يعني أنها لن تكون قادرة على العمل في الولايات المتحدة.

وكشفت الأم، بأنها “لم تتلقَّ بريدًا إلكترونيًّا من المعلمة، التي يقال إنها نفذت ذات العقوبة على 3 طلاب على الأقل”.

سلوك الطالب

وأردفت أن معلمين آخرين شهدوا أن برادي يتعامل بشكل جيد مع الآخرين لكنه يميل للتحدث كثيرًا، الأمر الذي نعمل على معالجته معًا بشكل متعاون.

وتابعت: “الفرق أن تلك المعلمة قررت حل المشكلة بطريقتها دون اللجوء إلى أحد”.