معلمة أمريكية تغطي فم طالب بشريط لاصق لمنعه من التحدث

السديس: القيادة حريصة على تعظيم قراءة القرآن في شهر رمضان خسارة منتخب السعودية ضد فنزويلا وديًّا كويكب كبير قادر على محو مدينة كاملة يمر بين الأرض والقمر اليوم تويتر تزيل العلامة الزرقاء المجانية من حسابات المستخدمين توقعات باستمرار أمطار الرياض حتى الـ 10 مساء السبت سالم الدوسري يسجل الهدف الأول لـ المنتخب السعودي إنجاز خرافي لـ كيليان مبابي بعد صناعته هدفًا لـ غريزمان أمام هولندا دوي انفجارات بدير الزور السورية مع تحليق حربي مجهول مشاهد من صلاة تراويح ليلة 3 رمضان في المسجد النبوي وظائف شاغرة بالتصنيع الوطنية في 3 مدن
أقدمت مدرسة لغة إنجليزية في ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية على تغطية فم طالب يبلغ من العمر 11 عامًا بشريط لاصق؛ لمنعه من التحدث في الصف.
وأفادت والدة الطالب، كاثرين ويبستر، بأنها تلقت رسالة نصية من ابنها برادي تقول لا أعرف ماذا أفعل، مرفقة بصورة له وعلى فمه شريط لاصق.
وعلى الفور، نشرت الأم الصورة على فيسبوك لتسليط الضوء على ما اقترفته المعلمة.
واستقالت المعلمة على إثر الحادثة من وظيفتها، وسط أنباء تحدثت عن تجريدها من تأشيرتها، مما يعني أنها لن تكون قادرة على العمل في الولايات المتحدة.
وكشفت الأم، بأنها “لم تتلقَّ بريدًا إلكترونيًّا من المعلمة، التي يقال إنها نفذت ذات العقوبة على 3 طلاب على الأقل”.
وأردفت أن معلمين آخرين شهدوا أن برادي يتعامل بشكل جيد مع الآخرين لكنه يميل للتحدث كثيرًا، الأمر الذي نعمل على معالجته معًا بشكل متعاون.
وتابعت: “الفرق أن تلك المعلمة قررت حل المشكلة بطريقتها دون اللجوء إلى أحد”.