مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ 15 إلى تركيا على متنها 85 طنًا مساعدات

غادرت مطار الملك خالد الدولي اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة عشرة متوجهة إلى مطار غازي عنتاب في جمهورية تركيا تحمل على متنها 85 طنًا و346 كيلو جرامًا من المواد الإيوائية، منها 1.000 خيمة إيوائية، و13.329 قطعة ملابس، و3.600 بطانية، و3.600 فرش نوم.

الجسر الجوي الإغاثي السعودي

ويأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.