مفطح بلاستيك ورد فعل الضيوف صدمة

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لمواطن صنع مقلبًا في عدد من ضيوفه، حيث فاجأهم بمفطح بلاستيك.

مجسم بلاستيك

وبحسب الفيديو، المتداول، اجتمع عدد من الأشخاص داخل غرفة، وأمامهم وليمة “خروف وأرز”، فيما قال أحدهم: ” ما شاء الله، تبارك الرحمن، الله يكثر خيركم، الله يبارك فيكم”.

وأظهر الفيديو، تجمع الضيوف حول الطعام، وبدؤوا بتقطيع اللحم، دون أن يتمكنوا من ذلك، وسط حالة من الاستغراب والدهشة بين الجميع، بينما ارتفع صوتهم بالضحك، وقال أحدهم”في غش”، ليتبين أن المفحط ليس حقيقيًا وأنه مجسم من البلاستيك.

نبذة عن المفطَّح

من المعروف أن المفطَّح أكلة تشتهر بين سكان المملكة وتطبخ كذلك في الكويت والعراق وبعض دول الخليج العربي، وغالبًا ما تُقدّم في المناسبات والاحتفالات مثل الزواجات والأعياد وغيرها وهي أحد رموز الكرم بين الناس.

والمفطح يتكون من اللحم، والأرز، والكثير من البهارات، مثل القرفة والقرنفل والهيل والفلفل الأسود والزعفران وقليل من الثوم، ويضاف إليه المكرونة المسلوقة ويزين بالبيض المسلوق.