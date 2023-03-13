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تمكن المسلحون من الفرار

مقتل وإصابة 7 في هجوم على الشرطة الباكستانية

الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٩ مساءً
مقتل وإصابة 7 في هجوم على الشرطة الباكستانية
المواطن - فريق التحرير

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قتل اثنان من مسؤولي الشرطة وأصيب خمسة آخرون بجروح في هجمات مسلحة على رجال شرطة منتشرين في خدمة التعداد في منطقتي ولاكي مروات في ولاية “خيبر باختونخوا” شمال باكستان.

مقتل 2 من الشرطة

وقتل اثنان من مسؤولي الشرطة، فيما أصيب خمسة آخرون بجروح في هجومين مسلحين في ولاية “خيبر باختونخوا” شمال باكستان، وفقًا لوكالة أنباء جوريان التابعة لحكومة طالبان الأفغانية.

وأردفت الوكالة أن الهجوم الأول استهدف سيارة فيها قوات من شرطة منتشرة لأمن موظفي التعداد في ولاية “خيبر باختونخوا”؛ ما أسفر عن مقتل شرطي يدعى خان نواب، فيما أصيب ضابط يدعى “شاه نواز” و”أسلم خان” والضباط “بسم الله” ومسؤول شرطة الحدود “عبد الله” والسائق عيد جان برصاصة بالهجوم في منطقة تانك كوت عزام.

تفاصيل الوقعة

ورد المسؤولون المصابون وأرغموا المهاجمين على التراجع وفروا فيما بعد من مكان الحادث. ومن ناحية أخرى، وصلت وحدة جديدة من الشرطة إلى المكان وطوقت المنطقة وبدأت عملية بحث.

وفي هجوم آخر في قرية باروالا التابعة لاكي مروات بالقرب من مركز شرطة سادار بولاية خيبر باختونخوا، استهدف مسلحون قوات من الشرطة منتشرة في مهمة تعداد ولقي أحدهما مصرعه على الفور، فيما تمكن المسلحون من الفرار.

وكشفت وكالة الأنباء الأفغانية التابعة لطالبان، أن “جماعة تحريك طالبان الباكستانية أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الأول”.

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