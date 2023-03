مقطع يرصد تعرض زيلينسكي لـ موقف محرج للغاية

تعرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى موقف محرج للغاية أثناء إلقاء خطابه عبر الفيديو في البرلمان النمساوي، فبمجرد أن ظهر على الشاشة، انسحب نواب من حزب الحرية اليميني المتطرف من جلسة مجلس النواب؛ احتجاجًا على أنه ينتهك حياد النمسا.

Austria 🇦🇹 Parliament members leave the chambers as "Hero" Zelensky starts his speech….👇 pic.twitter.com/l9lfX881Sb

— 𝙍𝙄𝙎𝙀𝙈𝙀𝙇𝘽𝙊𝙐𝙍𝙉𝙀 (@Risemelbourne) March 30, 2023