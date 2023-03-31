مقطع يرصد تعرض زيلينسكي لـ موقف محرج للغاية

تعرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى موقف محرج للغاية أثناء إلقاء خطابه عبر الفيديو في البرلمان النمساوي، فبمجرد أن ظهر على الشاشة، انسحب نواب من حزب الحرية اليميني المتطرف من جلسة مجلس النواب؛ احتجاجًا على أنه ينتهك حياد النمسا.

Austria 🇦🇹 Parliament members leave the chambers as "Hero" Zelensky starts his speech….👇 pic.twitter.com/l9lfX881Sb — 𝙍𝙄𝙎𝙀𝙈𝙀𝙇𝘽𝙊𝙐𝙍𝙉𝙀 (@Risemelbourne) March 30, 2023

موقف النمسا من الحرب

وخاطب زيلينسكي الغرفة عبر رابط الفيديو، وشكر النمسا على مساعدتها الإنسانية ومساعدتها في مشاريع مثل إزالة الألغام الأرضية، وتقول النمسا إن حيادها يمنعها من التدخل العسكري في الصراع، وبينما تدعم أوكرانيا سياسيًا، إلا أنه لا يمكنها إرسال أسلحة للبلاد في حربها ضد روسيا، وفقًا لرويترز.

ومع ذلك، حذر حزب الحرية قبل أيام من أنه سيجري شكلًا من أشكال الاحتجاج على خطاب زيلينسكي، وهو ما حدث بالفعل، حيث قال زعيم حزب الحرية، هربرت كيكل: إنه لأمر محزن أن حزب الحرية هو الحزب الوحيد في البرلمان الذي يأخذ حيادنا الدائم على محمل الجد، وبالتالي يدافع عن السلام أيضًا.

وفور انطلاق خطاب زيلينسكي، أقدم النواب من حزب الحرية على المغادرة فورًا، وترك المشرعون الذين خرجوا من القاعة لافتات صغيرة على مكاتبهم تحمل شعار الحزب وعبارة مساحة للسلام.

من بين الأحزاب الخمسة في البرلمان، يمتلك حزب الحرية ثالث أكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب النمساوي.