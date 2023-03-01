مقيم يترك جواله في شارع عام بالسعودية وبعد أكثر من ساعة كانت المفاجأة

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روى مقيم مصري تجربته الشخصية حينما ترك هاتفه الجوال في أحد شوارع المملكة متعمدًا لأكثر من ساعة.
وقال الشاب- مصري الجنسية- خلال مقطع فيديو متداول: إنه أراد التأكد أن هناك أمنًا وأمانًا في المملكة؛ لذا قرر ترك هاتفه ليختبر الأمر بنفسه.
وأشار الشاب إلى أنه بعد ساعة ونصف تقريبًا ذهب ليكتشف وجود الهاتف في مكانه، معبرًا عن اندهاشه من الأمر، خاصة وأن الجوال غالي الثمن.