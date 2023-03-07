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أبرزهم حيازة مخدرات ونشر محتوى مخالف

منفذو جرائم متنوعة سقطوا في قبضة الأمن

الثلاثاء ٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٠ مساءً
منفذو جرائم متنوعة سقطوا في قبضة الأمن
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الأمن العام عن القبض على عدد من منفذي جرائم متنوعة بالمملكة خلال الأيام الماضية.

 

وقال الأمن العام خلال مقطع فيديو: إنه تم القبض على أب بالرياض قام بتعنيف بناته بعد نشرهن محتوى مرئيًّا يتضمن طلبهن مساعدة، إثر تعرضهن لسوء معاملة بضربهن واحتجازهن.

سلاح ناري وحيازة مخدرات

وتابع، كما تم القبض على مواطنين خرج إحداهما بحمل سلاح ناري، والآخر خالف نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وأضاف: كما تم القبض على مواطن بحوزته 105 أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر.

واستطرد، وفي مدينة الخبر تم القبض على مواطن خالف نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بتوثيقه ونشره محتوى مرئيًّا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن معلومات كاذبة من شأنها المساس بالنظام العام.

وأردف، وفي جازان تم القبض على مواطن بحوزته 3150 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

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