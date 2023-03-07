منفذو جرائم متنوعة سقطوا في قبضة الأمن

لقطات لهنود غاضبين بعد حقن أطفالهم بإبر ملوثة بالإيدز وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى بنده الإصابة تحرم نيمار من المشاركة في 104 مباراة مع باريس سان جيرمان! أكثر من 13 ألف كادر بشري لخدمة الزوار والمعتمرين خلال رمضان اللقطات الأولى لخروج قطار عن مساره وأنباء عن قتلى ومصابين بمصر وظائف شاغرة في البنك الإسلامي انبهار مواطن بالصيدليات الذكية: الحمد لله أننا سعوديون سلطان خميس: إيقاف مجاملة هيثم عسيري ساهمت في فوز الأهلي وظائف شاغرة بشركة بوبا للتأمين 17 وظيفة شاغرة في مركز أرامكو الطبي
أعلن الأمن العام عن القبض على عدد من منفذي جرائم متنوعة بالمملكة خلال الأيام الماضية.
وقال الأمن العام خلال مقطع فيديو: إنه تم القبض على أب بالرياض قام بتعنيف بناته بعد نشرهن محتوى مرئيًّا يتضمن طلبهن مساعدة، إثر تعرضهن لسوء معاملة بضربهن واحتجازهن.
وتابع، كما تم القبض على مواطنين خرج إحداهما بحمل سلاح ناري، والآخر خالف نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي
وأضاف: كما تم القبض على مواطن بحوزته 105 أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر.
واستطرد، وفي مدينة الخبر تم القبض على مواطن خالف نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بتوثيقه ونشره محتوى مرئيًّا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن معلومات كاذبة من شأنها المساس بالنظام العام.
وأردف، وفي جازان تم القبض على مواطن بحوزته 3150 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.