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أحدهم أشهر سلاحًا على رجال الأمن

منفذو جرائم متنوعة وحيازة مخدرات في قبضة الأمن

الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٦ مساءً
منفذو جرائم متنوعة وحيازة مخدرات في قبضة الأمن
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الأمن العام، القبض على عدد من منفذي جرائم متنوعة، في كل من القصيم وبيشة، وسكاكا، وعسير.

ولفت الأمن العام، في مقطع فيديو، إلى نشوب مشاجرة بين مواطنين خلال مناسبة رياضية في القصيم، ومحاولة أحدهما الاعتداء على أحد المنظمين والتدخل في عمله.

إشهار سلاح ناري

وتابع: تم القبض على مواطن حاول الهرب من مركز أمني أثناء استيقافه، وقام بإشهار سلاح ناري على رجال الأمن واستخدم لوحات مركبة أخرى.

واستطرد: كما تم القبض على مواطنين في بيشة بحوتهما 20 كجم من مادة الحشيش المخدر مخبأة في مركبة يقودها أحدهما.

وتابع: تم القبض على مواطن في سكاكا بحوزته 56 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر.

وأردف: تم القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بحوزتهما 680 من مادة الحشيش المخدر، و139 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر في عسير.

وأكمل: وفي بارق تم القبض على 4 مواطنين قاموا بالاعتداء على آخر وسلبهم مبلغًا ماليًّا وبندقية هوائية.

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