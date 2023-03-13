مهرجان ربيع بريدة 44 يختتم فعالياته بحضور واسع من مختلف الشرائح

اختتمت، أمس الأحد، فعاليات مهرجان ربيع بريدة 44، والذي استمر لمدة 10 أيام في متنزه القصيم الوطني ببريدة، بإشراف المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية بمنطقة القصيم، حيث شهد المهرجان حضورًا واسعًا من مختلف شرائح المجتمع، إضافة إلى زيارة عدد من المسؤولين بالمنطقة.

حزمة متنوعة من الفعاليات

من جهته، أوضح المدير التنفيذي للمهرجان، الأستاذ أحمد بن يحيى اليحيى، أن المهرجان قد احتوى هذا العام على حزمة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية، والمحلات التجارية، والأسر المنتجة، والألعاب وعربات الفود ترك، والمسابقات الثقافية والترفيهية، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية منها مستشفى القوات المسلحة بالقصيم، ومكافحة المخدرات والمرور وجامعة القصيم ووزارة البيئة والمياه والزراعة ومركز وقاء، والكلية التقنية ببريدة، بالإضافة إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وجمعية دمي وكبدك وجمعية أبناء، وجمعية مكافحة التدخين “تدارك”.

دعم متواصل

ورفع اليحيى في ختام المهرجان الشكر والتقدير للأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، ونائبه الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي نائب أمير منطقة القصيم، والهيئة العامة للترفيه، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمنطقة، على الدعم المتواصل في إنجاح هذا المهرجان الذي يعد واجهة سياحية ترفيهية بالمنطقة خلال موسم الربيع، مقدمًا الشكر لكافة الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في المهرجان.