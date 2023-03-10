مواد بلاستيكية وأكياس في قاع الفرات بعد انحسار مياهه

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وثقت صوراً متداولة، حالة نهر الفرات نتيجة التغير المناخي وبناء السدود في تركيا، حيث ينبع النهر بالأساس.
وأشارت الصور التي نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، إن الصور تشير إلى انحسار وتلوث مياه نهر الفرات بالرقة.
وأبانت الصور انخفاض المنسوب وانحسار المياه، لدرجة يظهر فيها قاع النهر، بالإضافة إلى وجود مواد بلاستيكية وأكياس تلوّث المجرى.