مواطن أفقدته دراجة بصره وعزيمته أوصلته لتحقيق حلمه

تمكن الشاب الكفيف فراج الشمري بمنطقة الحدود الشمالية، من تجاوز عقبات فقدان بصره في الخامسة من عمره بسبب دراجة، مواصلًا حلمه لتحقيق أهدافه وطموحاته التعليمية وصولًا لشهادة البكالوريوس.

سقطة دراجة أفقدته بصره لكنها لم تفقده عزيمته .. الشاب "فراج الشمري" واصل مشواره التعليمي متجاوزاً كل العقبات.. تعرّف على قصته

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@jazaa33 pic.twitter.com/bCkA8jOtAj — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 26, 2023

وقال الشمري في حديثه لـ”العربية السعودية” أنه فقد بصره بعمر الخامسة بسبب سقوطه من دراجة، أدت إلى ضعف الرؤية لديه، ليجري بعدها عملية انفصال شبكية أفقدته البصر بشكل نهائي.

تشجيع أسرته

ورغم فقدان الشمري لبصره قامت أسرته بتشجيعه لتحدي إعاقته والاستمرار في مساره التعليمي، رغم ما واجهه من انتقادات وتنمر من قبل زملائه.

واستطاع الشمري الاستمرار في مشواره التعليمي مُتغلبًا على فقدان البصر وتنمر زملائه بالدراسة، ليواصل مشواره التعليمي بتفوق، حتى أنه أكمل دراسته الجامعية بالخارج بعيدًا عن قريته وأهله معتمدًا على نفسه في تنقلاته، كما أنه تخصص في مجال العلاقات العامة والإعلان.

وإلى جانب حصوله على شهادة البكالوريوس من جامعة الملك سعود، تمكن الشمري من الحصول على شهادة تدريب من المعهد المهني والتقني، ويعمل بشكل متطوع على تدريب المكفوفين عن بعد في مهارات الظهور الإعلامي والتواصل.