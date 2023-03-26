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مواطن أفقدته دراجة بصره وعزيمته أوصلته لتحقيق حلمه

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٤ مساءً
مواطن أفقدته دراجة بصره وعزيمته أوصلته لتحقيق حلمه
المواطن - فريق التحرير

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تمكن الشاب الكفيف فراج الشمري بمنطقة الحدود الشمالية، من تجاوز عقبات فقدان بصره في الخامسة من عمره بسبب دراجة، مواصلًا حلمه لتحقيق أهدافه وطموحاته التعليمية وصولًا لشهادة البكالوريوس.

وقال الشمري في حديثه لـ”العربية السعودية” أنه فقد بصره بعمر الخامسة بسبب سقوطه من دراجة، أدت إلى ضعف الرؤية لديه، ليجري بعدها عملية انفصال شبكية أفقدته البصر بشكل نهائي.

تشجيع أسرته

ورغم فقدان الشمري لبصره قامت أسرته بتشجيعه لتحدي إعاقته والاستمرار في مساره التعليمي، رغم ما واجهه من انتقادات وتنمر من قبل زملائه.

واستطاع الشمري الاستمرار في مشواره التعليمي مُتغلبًا على فقدان البصر وتنمر زملائه بالدراسة، ليواصل مشواره التعليمي بتفوق، حتى أنه أكمل دراسته الجامعية بالخارج بعيدًا عن قريته وأهله معتمدًا على نفسه في تنقلاته، كما أنه تخصص في مجال العلاقات العامة والإعلان.

وإلى جانب حصوله على شهادة البكالوريوس من جامعة الملك سعود، تمكن الشمري من الحصول على شهادة تدريب من المعهد المهني والتقني، ويعمل بشكل متطوع على تدريب المكفوفين عن بعد في مهارات الظهور الإعلامي والتواصل.

 

 

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