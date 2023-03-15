مواطن في قبضة الأمن لارتكابه حوادث جنائية بجدة

ألقت شرطة محافظة جدة، اليوم الأربعاء، القبض على مواطن ارتكب حوادث جنائية باستخدام مركبات بلوحات مسروقة، تمثلت في انتحال صفة غير صحيحة وسلب مبالغ مالية.

وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.