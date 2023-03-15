مواطن في قبضة الأمن لارتكابه حوادث جنائية بجدة

لا علاقة لـ الكوارع بزيادة الكولاجين في الجسم أول مكالمة بين وزيري دفاع واشنطن وموسكو بعد حادث البحر الأسود تحذير عالي المستوى من الأمن السيبراني بشأن منتجات Lenovo قرار مفاجئ من الهلال قبل مواجهة النصر والاتحاد في دوري روشن حالة واحدة تمنح لجنة الانضباط الفرصة لمعاقبة كريستيانو رونالدو إحباط تهريب مخدرات بطريقة مبتكرة بمطار القاهرة توقعات باستمرار الأمطار على الرياض يعقبها كتلة هوائية هدف يُهدي الريال ضد ليفربول بطاقة العبور لربع نهائي دوري أبطال أوروبا غرق 14 شخصًا بفيضانات ضربت الولايات المنكوبة بتركيا نابولي يعبر فرانكفورت بثلاثية ويصعد لربع نهائي دوري الأبطال
ألقت شرطة محافظة جدة، اليوم الأربعاء، القبض على مواطن ارتكب حوادث جنائية باستخدام مركبات بلوحات مسروقة، تمثلت في انتحال صفة غير صحيحة وسلب مبالغ مالية.
وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.