مواطن يضحي بحياته لإنقاذ أبناء أخيه من سيول عارمة بجازان

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر لمواطن ضحى بحياته من أجل إنقاذ أبناء أخيه من سيول عارمة بجازان.
أنقذ المحتجزين لكنّه غرق!
فقدان مواطن في #جازان بعد مخاطرته بنفسه لإنقاذ أبناء أخيه المحتجزين في سيل وادي #يخرف غرب محافظة #الريث#السعودية@khaled_aasere pic.twitter.com/jHAOs5B8cZ
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 15, 2023
ووفقاً للمعلومات المتداولة، فُقد مواطن في جازان بعد مخاطرته بنفسه لإنقاذ أبناء أخيه المحتجزين في سيل وادي يخرف غرب محافظة الريث.
يذكر أن محافظة الريث شهدت خلال الساعات القليلة الماضية هطول أمطار غزيرة وجرياناً للسيول.