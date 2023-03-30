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مع رفع الطاقة الاستيعابية لـ 100 رحلة يوميًا

مواقف قطارات الحرمين بـ ريال في الساعة خلال رمضان

الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٥ مساءً
مواقف قطارات الحرمين بـ ريال في الساعة خلال رمضان
المواطن - فريق التحرير

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أكد نائب الرئيس التنفيذي لقطار الحرمين ريان الحربي، أنه تم تشغيل 100 رحلة يوميًا بين محطات القطار خلال شهر رمضان، بعد رفع الطاقة الاستيعابية بشكل تدريجي.

وأضاف الحربي في تصريحات لنشرة النهار المذاعة على قناة “الإخبارية”، خلال تواجده بمحطة السليمانية، أن هذه المحطة تعد الرئيسية لسكان جدة للتنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

84 رحلة

وأشار إلى أنه خلال هذا الشهر تم توفير 84 رحلة في الاتجاهين بين مكة وجدة السليمانية، مؤكدًا أن الشركة تستهدف أن تكون محطة السليمانية هي الخيار الوحيد والأمثل والأفضل لسكان جدة للتنقل إلى مكة لأداء العمرة.

ولفت إلى أن القطارات تكون على مدار الساعة وتصل إلى 3 رحلات في الساعة، بأسعار تنافسية فتبلغ قيمة التذكرة 23 ريالًا، فيما ستكون أجرة المواقف خلال شهر رمضان ريالًا في الساعة.

إقبال المعتمرين

يشار إلى أن قطار الحرمين السريع يشهد إقبالًا متزايدًا من الزوار والمعتمرين من قاصدي الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان، فيما يقدم خدماته عبر خمس محطات تم تجهيزها بكامل الخدمات، حيث تم تشغيل أكثر من 25 ألف رحلة، منذ انطلاق التشغيل مع تجاوز دقة الوصول للموعد بنسبة 95 % .

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