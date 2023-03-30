مواقف قطارات الحرمين بـ ريال في الساعة خلال رمضان

أكد نائب الرئيس التنفيذي لقطار الحرمين ريان الحربي، أنه تم تشغيل 100 رحلة يوميًا بين محطات القطار خلال شهر رمضان، بعد رفع الطاقة الاستيعابية بشكل تدريجي.

فيديو | نائب الرئيس التنفيذي لقطار الحرمين ريان الحربي: 100 رحلة يوميا بين محطات القطار خلال شهر رمضان #نشرة_النهار #الإخبارية pic.twitter.com/3I5FWB86d8 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 30, 2023

وأضاف الحربي في تصريحات لنشرة النهار المذاعة على قناة “الإخبارية”، خلال تواجده بمحطة السليمانية، أن هذه المحطة تعد الرئيسية لسكان جدة للتنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

84 رحلة

وأشار إلى أنه خلال هذا الشهر تم توفير 84 رحلة في الاتجاهين بين مكة وجدة السليمانية، مؤكدًا أن الشركة تستهدف أن تكون محطة السليمانية هي الخيار الوحيد والأمثل والأفضل لسكان جدة للتنقل إلى مكة لأداء العمرة.

ولفت إلى أن القطارات تكون على مدار الساعة وتصل إلى 3 رحلات في الساعة، بأسعار تنافسية فتبلغ قيمة التذكرة 23 ريالًا، فيما ستكون أجرة المواقف خلال شهر رمضان ريالًا في الساعة.

إقبال المعتمرين

يشار إلى أن قطار الحرمين السريع يشهد إقبالًا متزايدًا من الزوار والمعتمرين من قاصدي الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان، فيما يقدم خدماته عبر خمس محطات تم تجهيزها بكامل الخدمات، حيث تم تشغيل أكثر من 25 ألف رحلة، منذ انطلاق التشغيل مع تجاوز دقة الوصول للموعد بنسبة 95 % .