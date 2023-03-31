موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم الجمعة التاسع من رمضان

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يحين موعد أذان المغرب اليوم الجمعة التاسع من رمضان 1444 عند الساعة 06:36 مساء في مكة المكرمة، بينما يحين موعد أذان المغرب في المدينة المنورة عند الساعة 06:38 مساء وفي مدينة الرياض يحين موعد أذان المغرب عند الساعة 06:09 مساء.
وبحسب توقيت أم القرى يحين موعد أذان الفجر عند الساعة 04:58 صباحًا في مكة المكرمة في حين تشرق الشمس بأمر ربها عند الساعة 06:15 صباحًا.
أما في المدينة المنورة يؤذن لصلاة الفجر عند الساعة 04:56 صباحًا في حين يؤذن الفجر في العاصمة الرياض عند الساعة 04:28 صباحًا فيما جاءت مواقيت الصلاة في باقي المدن السعودية الكبرى كما يلي: