موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم الجمعة التاسع من رمضان

يحين موعد أذان المغرب اليوم الجمعة التاسع من رمضان 1444 عند الساعة 06:36 مساء في مكة المكرمة، بينما يحين موعد أذان المغرب في المدينة المنورة عند الساعة 06:38 مساء وفي مدينة الرياض يحين موعد أذان المغرب عند الساعة 06:09 مساء.

مواقيت الصلاة اليوم

وبحسب توقيت أم القرى يحين موعد أذان الفجر عند الساعة 04:58 صباحًا في مكة المكرمة في حين تشرق الشمس بأمر ربها عند الساعة 06:15 صباحًا.

أما في المدينة المنورة يؤذن لصلاة الفجر عند الساعة 04:56 صباحًا في حين يؤذن الفجر في العاصمة الرياض عند الساعة 04:28 صباحًا فيما جاءت مواقيت الصلاة في باقي المدن السعودية الكبرى كما يلي: