موعد مباراتي السبت في دوري روشن

تُختتم غدًا السبت مباريات الجولة الـ20 ” جولة يوم العلم” من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين بإقامة مباراتين.

مباراتا الغد

المباراة الأولى تنطلق غدًا في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة بين فريقي الطائي وضمك، أما المباراة الثانية فسوف تكون بين فريقي العدالة والرائد وتبدأ في السادسة مساءً بتوقيت المملكة.

وتُستكمل مباريات الجولة العشرين من الدوري اليوم، بإقامة مباراتين، حيث ستكون الأولى بين فريقي أبها والفتح، وتبدأ في الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة، أما الثانية فسوف تكون بين فريقي التعاون والهلال وتنطلق في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

وكانت مباريات أمس في دوري روشن، انتهت بالتعادل الإيجابي بين الاتفاق والوحدة بهدف لكل فريق، بينما فاز الباطن على الخليج بهدف دون رد، وفاز الاتحاد على النصر بهدف دون رد، بينما فاز الشباب على الفيحاء بثلاثية مقابل هدفين.

ترتيب دوري روشن

وقبل انطلاق مباراتي اليوم، يتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 47 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 46 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 43 نقطة، التعاون رابعًا برصيد 34 نقطة، الهلال خامسًا برصيد 33 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 31 نقطة، الطائي سابعًا برصيد 25 نقطة، الاتفاق ثامنًا برصيد 23 نقطة، الفيحاء تاسعًا برصيد 23 نقطة، ضمك عاشرًا في صدارة ترتيب دوري روشن برصيد 22 نقطة، أبها في المركز الحادي عشر برصيد 22 نقطة، الرائد في المركز الـ12 في ترتيب دوري روشن، برصيد 21 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 21 نقطة، العدالة في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، الخليج في المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد تسع نقاط.