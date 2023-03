موقف محرج يتعرض له الملك تشارلز وزوجته

استقبل الملك البريطاني تشارلز الثالث وزوجته كاميلا بصيحات استهجان وصرخات، خلال زيارة قاما بها إلى كولشيستر.

A man on a loud speaker has heckled King Charles during a visit to the small town of Colchester in southeast England.

