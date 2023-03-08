موقف محرج يتعرض له الملك تشارلز وزوجته

استقبل الملك البريطاني تشارلز الثالث وزوجته كاميلا بصيحات استهجان وصرخات، خلال زيارة قاما بها إلى كولشيستر.

A man on a loud speaker has heckled King Charles during a visit to the small town of Colchester in southeast England.

Read more about the coronation here: https://t.co/BuG44TAwuV pic.twitter.com/aq5Cr8tha9 — SBS News (@SBSNews) March 8, 2023

احتجاجات تسبق التتويج

وكان الملك والملكة يخرجان من السيارة بعد وصولهما إلى مدينة إسيكس بينما لوح المتظاهرون باللافتات وصرخ أحدهم عبر مكبر الصوت “رد على منتقديك يا تشارلز”. كما قال المتظاهر “لماذا تهدر أموالنا؟” و “ألا تؤمن بالديمقراطية يا تشارلز؟”.

ويعد هذا الاحتجاج هو الأحدث الذي تنظمه مجموعة الحملة الجمهورية المناهضة للملكية، والتي تعهدت بتنظيم سلسلة من الاحتجاجات في الفترة التي تسبق التتويج وبعده.

توصيل رسالة

وقال غراهام سميث، متحدثًا باسم المجموعة إنهم مصممون على إيصال الرسالة بأنه لا بأس من الاحتجاج ضد أفراد العائلة المالكة، وأشار إلى أن فقدان الاهتمام بأفراد العائلة المالكة أو الانقلاب عليهم يتزايد.

وأضاف: “بدلاً من حفل التتويج غير المجدي والمكلف نحتاج إلى مناقشة عامة جادة. نعتقد أنه يجب أن يسأل الجمهور البريطاني، هل تريد تشارلز؟ الانقلاب ضد النظام الملكي بدأ ونحن بحاجة إلى نقاش جاد حول مستقبله”.

وتخطط المجموعة للاحتجاج على زيارة الملك إلى يورك في 6 أبريل وفي خدمة الكومنولث في وستمنستر أبي في وقت لاحق من هذا الشهر.