مولدوفا تحبط مؤامرة تخريبية وتتهم روسيا بالضلوع فيها

قالت شرطة مولدوفا، اليوم الأحد، إنه تم توقيف عناصر تخضع لتنظيم موسكو بهدف زعزعة استقرار البلد وجاء ذلك قبل ساعات من تظاهرة مناهضة للحكومة

أحد المتسللين كشف الخطة

وقال قائد الشرطة، فيوريل سيرناوتيان، خلال مؤتمر صحفي إن عقب المداهمات مساء السبت، استجوب المحققون 25 رجلًا واحتُجز 7 منهم، لافتًا إلى أن أحد الشرطيين تمكّن من التسلل إلى المجموعة التي يرأسها رجل روسي مولدوفي، مشيرًا إلى توفّر 10 ساعات من التسجيلات المرئية والصوتية ضده.

وأضاف: وصل أشخاص من روسيا لتأدية دور تدريبي محدّد، وفي الوقت نفسه، أوضحت السلطات المولدوفية أنها تحرّكت بعدما تلقّت معلومات عن المجموعة من قبل الاستخبارات الروسية بشأن تنظيم أعمال لزعزعة الاستقرار من خلال تظاهرات”.

وقالت حكومة مولدوفا إن حزب الثري الموالي لروسيا حشد قواته مجددًا في الأسابيع الأخيرة ضدّ الحكومة المولدوفية الموالية لأوروبا، وسط تصاعد التوتر بين موسكو وكيشيناو، ونظّم هذا الحزب عدة تجمعات يُشتبه في أنه دفع للمشاركين من أجل حضورها.

وبعد ظهر الأحد، انطلقت تظاهرة جديدة في العاصمة كيشيناو.

أمريكا توجه أصابع الاتهام لروسيا

وفي الوقت نفسه، اتّهمت الولايات المتحدة، الجمعة، روسيا بمحاولة زعزعة استقرار مولدوفا، خصوصًا عبر استخدام الاحتجاجات في الشوارع، سعيًا لتولي حكومة موالية لموسكو السلطة في نهاية المطاف.

وأشار الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إلى أن الولايات المتحدة تكثف عملية تبادل المعلومات بشأن النشاطات الروسية في البلاد مع مولدوفا؛ حتى تتمكّن من إجراء مزيد من التحقيقات وتعطيل الخطط الروسية.