مولر ثاني أكثر اللاعبين تحقيقًا للفوز مع البايرن

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شارك النجم توماس مولر في مباراة فريقه بايرن ميونيخ ضد أوجسبورج، ليحقق رقمًا مميزًا في مسيرته مع العملاق البافاري.
ولعب بايرن ميونيخ ضد أوجسبورج بالأمس على ملعب “أليانز أرينا”، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الألماني لكرة القدم، ونجح البافاري في تحقيق الفوز بنتيجة 5\3.
وحافظ الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ على صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 52 نقطة، فيما تجمد رصيد أوجسبورج عند 27 نقطة، ويحتل المركز الـ13.
وتواجد مولر صاحب الـ33 عامًا، على مقاعد البدلاء في بداية مباراة بايرن ميونيخ ضد أوجسبورج، قبل أن يُشارك في الشوط الثاني، ويُساهم في فوز فريقه، ليصل إلى انتصاره رقم 311 على مدار مسيرته في الدوري الألماني.
ولفت موقع نادي بايرن ميونيخ الرسمي، إلى أن مولر تجاوز رقم حارس مرمى الفريق الأسبق، أوليفر كان، فأصبح بذلك ثاني أكثر اللاعبين تحقيقا للانتصارات في تاريخ النادي البافاري.
وأضاف: “لا يفصل الدولي الألماني عن الرقم القياسي سوى مواطنه مانويل نوير الذي حقق 322 فوزا مع الفريق حتى الآن، وبإمكانه استغلال غياب نوير حتى نهاية الموسم للإصابة للوصول إلى عرشه التاريخي”.