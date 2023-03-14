مياه الأمطار تتسرب لأحد مستشفيات الرياض ولقطات توثق

تلقت وزارة الصحة، بلاغًا بشأن تسرب مياه الأمطار إلى غرف المرضى وبعض الممرات بأحد مستشفيات الرياض.

وقال مقدم البلاغ عبر موقع تويتر: اليوم من تسرب مياه الأمطار في غرف المرضى وبعض الممرات.

تم نقل المرضى لغرف أخرى

وأشار مقدم البلاغ إلى أن بعض المرضى تم نقلهم من غرفهم إلى غرف أخرى، مشيرًا إلى نقص الكادر الطبي والتمريضي.

من جانبها، تفاعلت وزارة الصحة، عبر حساب تلقي الشكاوى- الصحة 937- وطلبت كافة التفاصيل والمعلومات.