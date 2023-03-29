ميسي يُلاحق رونالدو نحو رقم قياسي جديد

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واصل النجم ليونيل ميسي تألقه اللافت مع منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، ليُلاقي منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو نحو رقم قياسي جديد في مسيرتهما.
ونجح ميسي في تسجيل هاتريك خلال مباراة منتخب الأرجنتين ضد كوراساو، ليرفع رصيده إلى 102 هدف دولي، ويصبح ثالث لاعب يحقق هذا الإنجاز، خلفًا للإيراني علي دائي 109 أهداف، وكريستيانو رونالدو 122 هدفًا.
وبدأ ليونيل ميسي مسيرته الدولية في أغسطس عام 2005، تحت قيادة المدير الفني خوسيه بيكرمان، وخاض 174 مباراة، ووصل إلى الهاتريك الثامن في مشواره مع منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم.
بعد مباراة الأرجنتين ضد كوراساو، تم تكريم ليونيل بالحصول على درع فضي يحمل اسمه، من أجل توثيق هذه اللحظة التاريخية مع احتفاظه بالكرة التي سجل بها هدفه رقم 100 على المستوى الدولي.
ولعب منتخب الأرجنتين ضد كوراساو وديًا، على ملعب يونيكو مادري دي سيوداديس، وفاز التانغو بسبعة أهداف دون رد، سجلهم ليونيل هاتريك، نيكولاس جونزاليس، إنزو فرنانديز، أنخيل دي ماريا وجونزالو مونتييل.