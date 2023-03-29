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بعد تألقه في مواجهة كوراساو

ميسي يُلاحق رونالدو نحو رقم قياسي جديد

الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٥ مساءً
ميسي يُلاحق رونالدو نحو رقم قياسي جديد
المواطن - فريق التحرير

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واصل النجم ليونيل ميسي تألقه اللافت مع منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، ليُلاقي منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو نحو رقم قياسي جديد في مسيرتهما.

ميسي يستمر في مطاردة رونالدو

ونجح ميسي في تسجيل هاتريك خلال مباراة منتخب الأرجنتين ضد كوراساو، ليرفع رصيده إلى 102 هدف دولي، ويصبح ثالث لاعب يحقق هذا الإنجاز، خلفًا للإيراني علي دائي 109 أهداف، وكريستيانو رونالدو 122 هدفًا.

ليونيل ميسي
ليونيل – المصدر @Argentina

وبدأ ليونيل ميسي مسيرته الدولية في أغسطس عام 2005، تحت قيادة المدير الفني خوسيه بيكرمان، وخاض 174 مباراة، ووصل إلى الهاتريك الثامن في مشواره مع منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم.

ميسي
ليونيل – المصدر sportsbrief

بعد مباراة الأرجنتين ضد كوراساو، تم تكريم ليونيل بالحصول على درع فضي يحمل اسمه، من أجل توثيق هذه اللحظة التاريخية مع احتفاظه بالكرة التي سجل بها هدفه رقم 100 على المستوى الدولي.

ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين
ليونيل – المصدر @Argentina

فوز منتخب الأرجنتين ضد كوراساو

ولعب منتخب الأرجنتين ضد كوراساو وديًا، على ملعب يونيكو مادري دي سيوداديس، وفاز التانغو بسبعة أهداف دون رد، سجلهم ليونيل هاتريك، نيكولاس جونزاليس، إنزو فرنانديز، أنخيل دي ماريا وجونزالو مونتييل.

منتخب الأرجنتين ضد كوراساو
لاعبو الأرجنتين – المصدر @Argentina
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