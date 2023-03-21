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سيطرت على الضيوف علامات الخوف والرعب

نجوم ومفاجآت في برومو رامز نيفر إند

الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٩ صباحاً
نجوم ومفاجآت في برومو رامز نيفر إند
المواطن - فريق التحرير

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عرضت قناة إم بي سي مصر برومو برنامج المقالب “رامز نيفر إند” للفنان رامز جلال، والذي من المقرر أن يتم عرضه في شهر رمضان المقبل.

وتفاعل الجمهور مع البرومو، بسبب وقوع عدد كبير من الضحايا في مقلب رامز جلال، والذين سيطرت عليهم علامات الخوف والرعب ولجأوا إلى الصراخ.

ضيوف رامز جلال

وجاء أحمد السقا، ضمن الضيوف، الذي ظهر في مقطع قصير وهو يقضم رأس ثعبان، ومحمد رمضان، ومحمد فؤاد، وياسمين عز، ومحمد فراج، وإمام عاشور، ورضا عبدالعال، ومحمود كهرباء، والعديد من النجوم الآخرين.

من المعروف أن برنامج رامز جلال في رمضان 2023 بعد أذان المغرب مباشرة، طوال شهر رمضان الكريم على فضائية إم بي سي مصر.

واعتاد رامز جلال من خلال برنامجه استضافة مجموعة كبيرة من نجوم الفن والإعلام والرياضة، وكان ذلك سببًا في النجاح الذي حققه على مدار الأعوام السابقة.

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