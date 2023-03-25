نصائح مهمة للتعامل مع انخفاض السكر أثناء الصيام

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وجهت أخصائية الصحة العامة، أبرار المطيري، نصائح مهمة للتعامل مع حالات انخفاض السكر خلال ساعات الصيام في نهار رمضان.
#حقنة | كيف نتعامل مع انخفاض السكر أثناء الصيام؟
#السعودية
#العربية_في_رمضان
@bandar__W pic.twitter.com/Forurwloyt
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 25, 2023
وقال المطيري، وفقاً لقناة “العربية”، إنه من الضروري إجراء تقييم طبي ومراجعة الطبيب قبل شهر رمضان لمعرفة كيفية الصيام بأمان وضبط جرعات الدواء.
ونصحت المطيري بضرورة مراقبة مستوى السكري في الدم خلال ساعات الصيام لأكثر من مرة على مدار اليوم؛ لتجنب حدوث أي مضاعفات.
وأشارت إلى أن أبرز أعراض انخفاض مستوى السكر تشمل
– التعرق
– الصداع والإرهاق
– التوتر،
وأكدت المطيرية أهمية معرفة الإسعافات الأولية اللازمة في مثل هذه الحالات، كما شددت على ضرورة تناول جرعات الدواء في الوقت المحدد وعدم تخطيها، مع تناول ثلاث أو أربع وجبات منفصلة، مع الاهتمام بشرب الماء خلال ساعات الإفطار.
كما نبهت المطيري إلى أهمية عدم تناول كميات كبيرة من السكر بعد الإفطار، وممارسة الرياضة بعد الإفطار بساعتين.