نصائح مهمة للتعامل مع انخفاض السكر أثناء الصيام

وجهت أخصائية الصحة العامة، أبرار المطيري، نصائح مهمة للتعامل مع حالات انخفاض السكر خلال ساعات الصيام في نهار رمضان.

وقال المطيري، وفقاً لقناة “العربية”، إنه من الضروري إجراء تقييم طبي ومراجعة الطبيب قبل شهر رمضان لمعرفة كيفية الصيام بأمان وضبط جرعات الدواء.

ونصحت المطيري بضرورة مراقبة مستوى السكري في الدم خلال ساعات الصيام لأكثر من مرة على مدار اليوم؛ لتجنب حدوث أي مضاعفات.

أعراض انخفاض السكر

وأشارت إلى أن أبرز أعراض انخفاض مستوى السكر تشمل

– التعرق

– الصداع والإرهاق

– التوتر،

الإسعافات الأولية

وأكدت المطيرية أهمية معرفة الإسعافات الأولية اللازمة في مثل هذه الحالات، كما شددت على ضرورة تناول جرعات الدواء في الوقت المحدد وعدم تخطيها، مع تناول ثلاث أو أربع وجبات منفصلة، مع الاهتمام بشرب الماء خلال ساعات الإفطار.

كما نبهت المطيري إلى أهمية عدم تناول كميات كبيرة من السكر بعد الإفطار، وممارسة الرياضة بعد الإفطار بساعتين.