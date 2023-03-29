نقل السفير الأمريكي بالسودان للمستشفى بعد تعرضه لحادث سير

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كشفت السفارة الأمريكية في الخرطوم، الأربعاء، أن السفير جون جودفري تعرض لحادث سير، موضحة أنه بخير، وفقًا لصحيفة الشرق.
ونُقل السفير الأمريكي لدى السودان جون قودفري، إلى مستشفى رويال كير بضاحية بري شرق العاصمة السودانية، عقب تعرضه لحادث مروري بشارع الجمهورية في الخرطوم.
وتعرض السفير الأمريكي لدى السودان جون قودفري، لحادث مروري، إثر اصطدام عربته بسيارة إسعاف، وتم نقله إلى مستشفى رويال كير بضاحية بري.
وشهدت الأيام الماضية نشاطًا مكثفًا وحركة دؤوبة للسفير قودفري- أول سفير لواشنطن بالخرطوم بعد قرابة الثلاثة عقود- وطاقم السفارة الأمريكية، في التواصل الاجتماعي والسياسي مع مكونات المجتمع السوداني المختلفة.
وفيما لم تتوافر تفاصيل دقيقة عن الوضع الصحي للسفير عقب الحادث، كشفت وسائل إعلام محلية أن حرسه الخاص تعرض إلى كسر في اليد، وربما أصيب السفير برضوض.