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لم يقررا الذهاب للحفل أم لا

هاري وميجان يتلقيان دعوة رسمية لحضور تتويج الملك تشارلز

الإثنين ٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٤ صباحاً
هاري وميجان يتلقيان دعوة رسمية لحضور تتويج الملك تشارلز
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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تلقى دوق ودوقة ساسكس دعوة رسمية من الملك تشارلز الثالث، من أجل حضور حفل تتويجه المقرر هذا الربيع.

دعوة ملكية

وقال متحدث باسم الأمير هاري وميجان ماركل لصحيفة التايمز، إنهما تلقيا دعوات رسمية عبر البريد الإلكتروني بشأن التتويج، لكن لم يتم الكشف عن أي قرار بشأن ما إذا كانا سيقبلان الدعوة أم لا.

يأتي ذلك بعد تقارير تفيد بأن الملك قد يقدم للزوجين مجموعة من الغرف في قصر باكنغهام كان يعيش فيها سابقًا دوق يورك، بعد أن طلب منهم إخلاء منزلهم في المملكة المتحدة.

كشف الأمير هاري، مزيدًا من أسرار حياته، لكنه لم يتطرق إلى طلب والده منه إخلاء منزله في بريطانيا كما لم يوضح حضوره أو عدمه في تتويج والده الملك تشارلز في مايو المقبل.

الرحيل عن العائلة

وقال هاري، في محادثة عبر الإنترنت مع المؤلف وخبير الصدمات النفسية المجري، الكندي غابور ماتي أنه حقق توازنًا متنوعًا فيما يتعلق برحيله عن العائلة المالكة البريطانية.

وكشف الأمير هاري أنه كان يشعر دائمًا باختلاف طفيف عن العائلة، وأن والدته الراحلة كان لديها الشعور نفسه. وقال دوق ساسكس إنه كان يخشى أن يفقد ذكرياته عن والدته ديانا عندما بدأ العلاج النفسي. كما قال إنه حرص على غمر أبنائه بالمحبة لتجنب نقل أي صدمات أو تجارب سلبية من نشأته إليهم.

إخلاء المنزل

طُلب من دوق ودوقة ساسكس إخلاء منزل فروغمور الريفي الذي كانا يسكنان به في بريطانيا، حسبما أكد المتحدث باسم الزوجين هاري وميجان.

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية، بأن المنزل، الواقع في أراضٍ تابعة لقلعة وندسور، قد عُرض على دوق يورك. وأكد المتحدث باسم الأمير هاري وزوجته وميجان الخبر، فيما لم يدل قصر باكنغهام بأي تعليق. ويعيش هاري وميجان الآن في كاليفورنيا مع طفليهما، أرشي وليليبت.

وكان منزل فروغمور الريفي، الذي يحتوي على 10 غرف نوم، ويقع في بيركشير، هدية للزوجين الملكيين من الملكة الراحلة.

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