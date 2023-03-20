هدف كريستيانو رونالدو الأفضل بالجولة الـ21

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حصد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو جائزة أفضل هدف في الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.
🌟 كـريـسـتـيـانـو رونـالــدو 🌟
الفائز بـ #هدف_الجولة الـ21 👏https://t.co/pWLsysiArC pic.twitter.com/EDyrFRimVd
— دوري روشن السعودي (@SPL) March 20, 2023
وأعلن حساب دوري روشن السعودي على “تويتر”، عن فوز كريستيانو رونالدو بجائزة هدف الجولة، بنسبة وصلت إلى 54.6%، مقابل 30% لهدف نجم الاتحاد، إيغور كورونادو، و15.5% لهدف نجم الهلال، سالم الدوسري.
وسجل كريستيانو رونالدو هدفًا رائعًا من ركلة حرة مباشرة، ليمنح النصر التعادل ضد أبها، قبل أن يسجل زميله البرازيلي أندرسون تاليسكا هدفًا من ركلة جزاء، لتنتهي المباراة بفوز العالمي بهدفين مقابل هدف.
ورفع كريستيانو رونالدو عدد أهدافه من الركلات الحرة إلى 59 هدفًا، ليقتحم قائمة أكثر 10 لاعبين تسجيلًا للأهداف بهذه الطريقة في تاريخ كرة القدم، والتي يتصدرها البرازيلي جونينيو بيرنامبوكانو بـ77 هدفًا.
ويطمح رونالدو لمواصلة التألق مع النصر، أملًا في تعثر الاتحاد، وخطف صدارة دوري روشن السعودي منه، بجانب رغبته في المنافسة على لقب الهداف، حيث يملك 9 أهداف، فيما يتصدر عبدالرزاق حمدالله القائمة بـ15 هدفًا.
على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل مميز في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 49 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الاتحاد المتصدر.