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العملية الأولى من نوعها في تخصصي بريدة

هندي متوفى دماغيًا ينقذ 3 مرضى بالتبرع بأعضائه

الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٨ مساءً
هندي متوفى دماغيًا ينقذ 3 مرضى بالتبرع بأعضائه
المواطن - فريق التحرير

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أنقذ متوفى دماغيًا 3 مرضى بعد موافقة أهله بالتبرع بأعضائه في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة التابعة لمنطقة القصيم.

عملية دقيقة

وحسب “نشرة النهار” المذاعة على قناة “الإخبارية، تمكن فريق طبي متخصص بالمستشفى من إجراء عملية جراحية دقيقة هي الأولى من نوعها، حيث تم خلالها استئصال أعضاء داخلية من جسد مريض متوفى دماغيًا من الجنسية الهندية قد تبرع بها، وذلك من خلال تنسيق منظم وعمل احترافي بين المركز السعودي لزراعة الأعضاء والمستشفى.

وتم نقل الأعضاء بعد موافقة ذويه بصورة رسمية في بادرة إنسانية منهم، حيث تم استئصال الكليتين والكبد والتبرع بها لإنقاذ مرضى آخرين.

التسجيل عبر توكلنا

وكانت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) وبالتعاون مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء قد أطلقت خدمة التسجيل للتبرع بالأعضاء عبر تطبيق (توكلنا) والموقع الإلكتروني الخاص بالتطبيق؛ إذ تُمكّن الخدمة من تسهيل إجراءات التبرع عبر خطوات بسيطة لجميع الراغبين من المواطنين والمقيمين ممن تنطبق عليهم شروط التبرع، وتقديرًا من سدايا لمبادرات المتبرعين أُضيف شعار متبرع بالأعضاء إلى جانب صورة المستخدم على واجهة التطبيق.

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