هيئة الصحة العامة “وقاية” تعلن عن وظائف للجنسين

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أعلنت هيئة الصحة العامة (وقاية) بمدينة الرياض فتح باب التوظيف (رجال / نساء) لحملة الدبلوم فأعلى، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
– أخصائي استراتيجي .
– باحث قانوني.
– أخصائي منافسات.
– مراقب سلامة.
– مهندس سلامة أول.
– مدير إدارة نظام التتبع الوطني للصحة العامة البيئية.
– مدير إدارة علوم الصحة العامة البيئية وممارساتها.
– العلوم الإدارية.
– الاقتصاد.
– الإحصاء.
– القانون.
– الأنظمة.
– الحقوق.
– المالية.
– المحاسبة.
– الإدارة العامة.
– الكيمياء.
– صحة بيئية.
– التخصصات الهندسية.
– الوبائيات.
– الصحة العامة.
– المعلوماتية الصحية.
– الصحة العامة البيئية.
– أو ما يعادلها.
– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/08/08هـ الموافق 2023/02/28م.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط_هنا