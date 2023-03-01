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لحملة مؤهل الدبلوم فأعلى

هيئة الصحة العامة “وقاية” تعلن عن وظائف للجنسين

الأربعاء ١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٥ صباحاً
هيئة الصحة العامة “وقاية” تعلن عن وظائف للجنسين
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة الصحة العامة (وقاية) بمدينة الرياض فتح باب التوظيف (رجال / نساء) لحملة الدبلوم فأعلى، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– أخصائي استراتيجي .
– باحث قانوني.
– أخصائي منافسات.
– مراقب سلامة.
– مهندس سلامة أول.
– مدير إدارة نظام التتبع الوطني للصحة العامة البيئية.
– مدير إدارة علوم الصحة العامة البيئية وممارساتها.

التخصصات المطلوبة:

– العلوم الإدارية.
– الاقتصاد.
– الإحصاء.
– القانون.
– الأنظمة.
– الحقوق.
– المالية.
– المحاسبة.
– الإدارة العامة.
– الكيمياء.
– صحة بيئية.
– التخصصات الهندسية.
– الوبائيات.
– الصحة العامة.
– المعلوماتية الصحية.
– الصحة العامة البيئية.
– أو ما يعادلها.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/08/08هـ الموافق 2023/02/28م.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط_هنا

 

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