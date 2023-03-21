والدة بيكيه تغلق فم شاكيرا وتعنفها في الشارع

تعاني المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا آثار أزمة بعد انفصالها عن شريكها قلب دفاع نادي برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه، العام الماضي.

Máxima tensión y feo contacto físico: el vídeo de la madre de Piqué callando a Shakira 📌https://t.co/Y1gh2XCc8H pic.twitter.com/aWzK5VLQ2k — okdiario.com (@okdiario) March 18, 2023

خلاف حاد

فبعدما أكدت تقارير إعلامية توتر العلاقة بينها وبين والدة بيكيه، وهو ما دفعها لبناء جدار فاصل بين منزليهما، أظهر فيديو مسرب تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، خلافًا حادًا وقع بين شاكيرا ووالدة بيكيه.

فقد أوضح المقطع والدة بيكيه مونتسيرات برنابيو، وهي تمسك بفم شاكيرا وتشير بأصابعها إلى الشارع، طالبةً من المغنية إغلاق فمها.

موقف قبيح

وبينما لم تعرف تفاصيل أكثر عن الحادثة ولا زمانها ومكانها، وصف معلّقون الموقف بـ”القبيح”، مؤكدين أن والدة بيكيه تحاول إسكات شاكيرا، إلا أن صاحبة شاكيرا ظلّت مستمرة على ما يبدو بالكلام، ولم تجبرها حركة والدة شريكها على تغيير الأسلوب.

في حين وقف بيكيه جنباً يحاول تهدئة الموقف بين السيدتين دون جدوى.

تصاعد الخلاف

يشار إلى أن هذا ليس الخلاف الأول، ففي وقت سابق قامت شاكيرا بوضع دمية كبيرة تشبه الساحرة الشمطاء بملابس سوداء تقف على عصا مكنسة على شرفة منزلها في برشلونة، والمطل بشكل مباشر على بيت والدة بيكيه.

وبحسب روايات أحد الجيران في المنطقة حينها، أكد الرجل أن شاكيرا قامت بتشغيل أغنيتها الجديدة Bizarrap، بصوت عال جداً ليصل إلى بيتها، كما قامت بإعادة الأغنية مرات متتالية مع بقاء الدمية على الشرفة.

مواجهة وانتقادات

وأفادت تقاير صحافية، بأن شاكيرا عانت كثيرًا من معاملة والدة بيكيه لها طوال فترة ارتباطها بابنها، وأنها كانت كثيرة الانتقاد لها.

بينما ألقت والدة بيكيه باللوم على شاكيرا، لكونها مشغولة للغاية في مسيرتها الغنائية، واتهمتها بأنها تهمل ابنها.

انفصال

يذكر أن شاكيرا قامت ببناء جدار فاصل لعزل منزلها عن منزل عائلة صديقها السابق جيرارد بيكيه، بعد تصاعد حدة الخلافات بينهما إثر أغنيتها الأخيرة.

وقد خططت للانتقال إلى ميامي، حسب ماركا، لكنها لا تزال في برشلونة في الوقت الحالي وتعيش بجوار حماتها، ونتسيرات برنابيو.

وانفصلت شاكيرا، البالغة من العمر 45 عامًا، وبيكيه 35 عاماً في يونيو 2022 بعد نحو 12 سنة من الارتباط، إذ تعارفا في كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا.