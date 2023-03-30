وحدة جديدة بالمخابرات البريطانية تعمل بالذكاء الاصطناعي

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تسعى المخابرات البريطانية لإنشاء وحدة جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي لمعالجة المعلومات، بحسب ما صرح به نائب وزير الداخلية البريطاني، توم توجندهات.
وأوضح نائب وزير الداخلية لصحيفة “التلغراف”، أنهم يسعون لتوسيع قدراتهم في القسم الجديد من خلال التركيز على المواهب والتدريب واستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي.
وتعمل الوحدة الهيكلية الجديدة بشكل وثيق مع جهازي المخابرات البريطانيين “Mi5″ و”Mi6” وستتخصص بشكل أساسي في المعلومات المتاحة من المصادر المفتوحة.
وبحسب تصريحات توجندهات فإن الإدارة الجديدة لن تكون موجهة للبريطانيين، ومن المقرر مشاركة المعلومات الاستخباراتية التي يتم تلقيها مع الحلفاء.
وفي وقت سابق أعلنت الحكومة البريطانية أنها خصصت ميزانية كبيرة لتطوير مجال الذكاء الاصطناعي، ونشرت الحكومة ورقة بيضاء تحتوي على التدابير التنظيمية الرئيسية في تطوير هذه التكنولوجيا الجديدة.
ووفقًا لخطة وزارة الدفاع البريطانية، سيعالج الذكاء الاصطناعي كميات كبيرة من المعلومات ويفرز التفاصيل المهمة التي قد لا يلاحظها الإنسان.