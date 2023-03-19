وزارة العدل تطلق نظامًا إلكترونيًّا لإجراءات إثبات ترائي الأهلة

أطلقت وزارة العدل نظامًا إلكترونيًّا لإجراءات إثبات ترائي الأهلة.

يأتي ذلك لأتمتة وحوكمة عمليات الترائي وتوحيد إجراءات العمل بين محاكم الدرجة الأولى والمحكمة العليا.

التواصل المباشر

ووفرت وزارة العدل من خلال النظام خاصية التواصل المباشر بين المحاكم والمراصد من خلال تقنية البث المرئي.

وتهدف الخدمة إلى توحيد مصدر بيانات الترائي من خلال نظام إلكتروني محكم، يوفر السرعة والتكامل مع الجهات ذات العلاقة لرفع جودة عمليات الترائي.