Icon

لا علاقة لـ الكوارع بزيادة الكولاجين في الجسم Icon أول مكالمة بين وزيري دفاع واشنطن وموسكو بعد حادث البحر الأسود Icon تحذير عالي المستوى من الأمن السيبراني بشأن منتجات Lenovo Icon قرار مفاجئ من الهلال قبل مواجهة النصر والاتحاد في دوري روشن Icon حالة واحدة تمنح لجنة الانضباط الفرصة لمعاقبة كريستيانو رونالدو Icon إحباط تهريب مخدرات بطريقة مبتكرة بمطار القاهرة Icon توقعات باستمرار الأمطار على الرياض يعقبها كتلة هوائية Icon هدف يُهدي الريال ضد ليفربول بطاقة العبور لربع نهائي دوري أبطال أوروبا Icon غرق 14 شخصًا بفيضانات ضربت الولايات المنكوبة بتركيا Icon نابولي يعبر فرانكفورت بثلاثية ويصعد لربع نهائي دوري الأبطال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أكد أهمية توظيف العمل الإعلامي لتعزيز ثقافة الحوار والتسامح

وزير الإعلام لنظرائه العرب: نتطلع لوضع آليات رافضة للمحتوى المخالف لمبادئنا

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٤ مساءً
وزير الإعلام لنظرائه العرب: نتطلع لوضع آليات رافضة للمحتوى المخالف لمبادئنا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

شارك معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب الذي عُقدت دورته الـ 16 في دولة الكويت، اليوم، برئاسة جمهورية العراق، وبمشاركة وزراء الإعلام ورؤساء الوفود الإعلامية للدول الأعضاء بالمكتب.

وفي كلمته خلال الاجتماع نقل معاليه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – لأصحاب المعالي وزراء الإعلام ورؤساء الوفود الإعلامية المشاركة في الاجتماع؛ كما قدم معاليه الشكر والتقدير لدولة الكويت الشقيقة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

تطوير الإعلام العربي

وأوضح معالي وزير الإعلام، أن الاجتماع يأتي امتداداً للجهود الرامية لتطوير العمل الإعلامي العربي المشترك، ويناقش أبرز التحديات الإعلامية التي تواجهها الدول العربية، في ضوء التطور غير المسبوق الذي يشهده قطاع الإعلام في مختلف القطاعات.

وأكد معالي الأستاذ سلمان الدوسري، أهمية توظيف العمل الإعلامي لتعزيز ثقافة الحوار، والتعاون، والتسامح، واحترام القيم والثقافات الأخرى، واعتبار تنوعها سبيلا لتحقيق الازدهار للشعوب، والتأكيد على احترام القيم، وحق المجتمع في حماية وصون قيمه وثقافته الخاصة.

موقف عربي موحد

ولفت معاليه إلى أهمية تبني موقف عربي موحد لمواجهة ما تبثه بعض المنصات الإعلامية الدولية من محتوى مخالف، يتعارض مع المبادئ الإسلامية، ولا يحترم قيم وأخلاقيات المجتمعات العربية، ووضع آليات تنفيذية مشتركة واضحة لبلورة موقف الدول العربية الرافض للمحتوى المخالف لمبادئ مجتمعاتنا وثقافتنا، ومتابعة مدى التزام هذه المنصات بضوابط النشر في دولنا، واتخاذ إجراءات موحدة في حال مخالفتها لأي من هذه الضوابط.

وأكد معالي الأستاذ سلمان الدوسري، التزام وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية بدعم جهود تطوير العمل الإعلامي العربي المشترك بما يحقق آمال وطموحات قياداتنا وشعوبنا العربية، مقدماً الشكر لأعضاء اللجنة الدائمة للإعلام العربي، وقطاع الإعلام والاتصال بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على جهودهم المبذولة للتحضير لهذا الاجتماع من خلال إعدادهم التوصيات ومشاريع القرارات وجدول الأعمال.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ماسك يهدد بفصل موظفي تويتر بسبب فيديو بايدن
العالم

ماسك يهدد بفصل موظفي تويتر بسبب فيديو...

العالم
ترقية أبناء الشيخ سعد بن ناله القرني
المجتمع

ترقية أبناء الشيخ سعد بن ناله القرني

المجتمع
تحذير من إساءة استعمال الوثائق السرية الحكومية
السعودية اليوم

تحذير من إساءة استعمال الوثائق السرية الحكومية

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
وظائف

وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وظائف
دولة تمنح المتزوجين الجدد إجازة 30 يومًا
غرائب

دولة تمنح المتزوجين الجدد إجازة 30 يومًا

غرائب
وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
السعودية اليوم

وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

السعودية اليوم
وزير الدفاع البريطاني: علاقتنا مع المملكة قوية وعميقة
السعودية اليوم

وزير الدفاع البريطاني: علاقتنا مع المملكة قوية...

السعودية اليوم
السعودية اليوم

تدريب 3 آلاف موجه طلابي لتنمية قدراتهم...

السعودية اليوم