وزير الإعلام ورئيس الإذاعة والتلفزيون يكرمان نورة الموسى بلقب ومليون ريال

كرم معالي وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري والرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ محمد بن فهد الحارثي، الفائزة بالحلقة النهائية من برنامج ابتكارات المملكة، نورة الموسى مبتكرة “ركين” لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، والحاصلة على لقب عميد سفراء الابتكار لعام 2023، وجائزة مالية تقدر بمليون ريال.

ابتكار نورة الموسى

ويعتمد ابتكار نورة الموسى “ركين” على خدمة ذوي الإعاقة من خلال حجز موقف سيارات لهم وعدم السماح لأي شخص غير الفئة المستهدفة والمستحقة، وذلك عن طريق أداة جديدة مرتبطة بتطبيق خاص لذوي الإعاقة، وتمنع وصول أي شخص غير مستحق للموقف الخاص بذوي الإعاقة.

جاء ذلك خلال آخر حلقات برنامج “ابتكارات المملكة”، إذ تتنافس ‏8 فرق من المبتكرين على لقب عميد سفراء الابتكار لعام 2023، والظفر بجائزة مالية قدرها مليون ريال، إلى جانب الحصول على فرص تمويلية وشراكات لتطوير مشاريعهم.

برنامج ابتكارات المملكة

ويعد برنامج ابتكارات المملكة من البرامج الداعمة للشباب السعودي الشغوف، الذي يهتم بالعلوم والتقنية؛ إذ يسلط البرنامج الضوء على الاختراعات التي تُلبي حاجة قطاعات عدة في السعودية، وتعرض الحلول لها عبر ابتكارات لمخترعين من فئة الشباب؛ لتحاكي رؤية 2030، وتسخّر هذه الاختراعات لخدمة المجتمع.

كما تحرص هيئة الإذاعة والتلفزيون بتقديم البرامج ذات المحتوى المحلي والمفيد للمشاهد لإثراء معرفته وثقافته، وإبراز دور الشباب في علو مكانة بلادهم التي أصبحت رائدة في مجالات عدة.