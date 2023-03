وزير الدفاع الأمريكي في زيارة غير معلنة للعراق

أجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، زيارة غير معلنة إلى العاصمة العراقية بغداد، اليوم الثلاثاء، وفقًا لما ذكره الطاقم الذي كان يرافقه.

Wheels down in Baghdad. I’m here to reaffirm the U.S.-Iraq strategic partnership as we move toward a more secure, stable, and sovereign Iraq. pic.twitter.com/hJVJjefuyv

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) March 7, 2023