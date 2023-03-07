وزير الدفاع الأمريكي في زيارة غير معلنة للعراق

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أجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، زيارة غير معلنة إلى العاصمة العراقية بغداد، اليوم الثلاثاء، وفقًا لما ذكره الطاقم الذي كان يرافقه.
Wheels down in Baghdad. I’m here to reaffirm the U.S.-Iraq strategic partnership as we move toward a more secure, stable, and sovereign Iraq. pic.twitter.com/hJVJjefuyv
— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) March 7, 2023
ويعتبر أوستن هو المسؤول الوزاري الأعلى رتبة الذي يزور البلاد منذ بداية ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقال أوستن، في بيان نقلته شبكة سي إن إن، إنه موجود في العراق لإعادة تأكيد الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق بينما نتحرك نحو عراق أكثر أمنًا واستقرارًا وسيادة.
ومن المتوقع أن يجتمع أوستن مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وكبار المسؤولين الآخرين أثناء وجوده في البلاد. ولن يكون هذا الاجتماع أمام الكاميرا، بحسب ما ذكرته المجموعة المرافقة للوزير.
وعقب زيارته لبغداد، سيعود أوستن إلى العاصمة الأردنية عمان، حيث بدأن منها، الأحد، جولته إلى الشرق الأوسط.