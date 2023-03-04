وزير الدفاع اليمني وقيادات التحالف يتفقدون جاهزية القوات في أبين

بتوجيهات من معالي قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن الفريق أول ركن مطلق بن سالم الأزيمع، ‏قام قائد قوات الدعم والإسناد في القوات للمشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء سلطان البقمى وقائد القوة السعودية في عدن العقيد ذيب الشهراني، وعدد من القيادات العسكرية السعودية بزيارة للعميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي بمقر قيادة قوات المقاومة الوطنية بالساحل الغربي.

وناقش اللقاء مستجدات الوضع في مسرح العمليات الحربية ، كما استعرض الإجراءات والتدابير اللازمة.

‏وقد أشاد العميد صالح خلال اللقاء بالدور الذي يقوم به الأشقاء في المملكة العربية ‎السعودية .

وعلى جانب آخر قام معالي وزير الدفاع اليمني اللواء محسن الداعري وقائد قوات الدعم والإسناد في القوات للمشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء سلطان البقمى يرافقهما قائد القوة السعودية في عدن العقيد ذيب الشهراني، وعدد من القيادات العسكرية السعودية، بزيارة لجبهة ثرة بمحافظة أبين للوقوف على جاهزية القوات.