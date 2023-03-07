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مراسم استقبال رسمية وعزف السلام الملكي

وزير الدفاع ونظيره الكوري يبحثان تعزيز التعاون في المجال العسكري

الثلاثاء ٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٤ مساءً
وزير الدفاع ونظيره الكوري يبحثان تعزيز التعاون في المجال العسكري
المواطن - واس

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استقبل وزير الدفاع الوطني في جمهورية كوريا لي جونغ سوب، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وذلك في ميدان الاستعراض العسكري بمقر وزارة الدفاع الوطني الكورية في العاصمة سيئول، حيث أجريت لسموه مراسم استقبال رسمية، أطلقت خلالها المدفعية 19 طلقة ترحيبية، تعبّر عن أعلى درجات الحفاوة والترحيب، ثم عُزف السلامان الملكي السعودي والوطني الكوري.

جولة تفتيشية

واستأذن قائد طابور العرض سمو وزير الدفاع لبدء التفتيش، بعد ذلك صحب وزير الدفاع الوطني الكوري سمو وزير الدفاع في عربة مكشوفة، وقاما بجولة تفتيشية على الطوابير العسكرية، ثم صافح وزير الدفاع الجانب الكوري، فيما صافح معالي وزير الدفاع الكوري أعضاء الوفد السعودي، ثم التقطت الصور التذكارية، ودوّن سموه كلمة في سجل الزيارات الرسمي.

مباحثات ثنائية

عقب ذلك، عقد وزير الدفاع اجتماعًا مع وزير الدفاع الوطني الكوري، جرى خلاله استعراض علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين، وبحث التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي، إلى جانب استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء من الجانب السعودي معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا سامي بن محمد السدحان، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، ومدير الأركان المشتركة برئاسة هيئة الأركان العامة اللواء الطيار الركن حامد بن رافع العمري، ورئيس هيئة عمليات قوات الدفاع الجوي اللواء الركن أحمد بن شريثان الجهني، والملحق العسكري السعودي في سيئول العقيد البحري الطيار الركن سامي بن عبدالله العبدالله.
فيما حضره من الجانب الكوري معالي نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن بارك اوونغ، ونائب الوزير لمكتب سياسة الدفاع الوطني السيد هيو تايكيون، ونائب الوزير لمكتب القوة العسكرية وإدارة الموارد السيد يو دونغ جون، والمتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني السيد جيون هاغيو، والمدير العام لإدارة السياسة الدولية السيد لي سيونغ بيوم، والمدير العام لإدارة سياسة القوة العسكرية السيد وون جونغ داي، والمدير العام لمكتب وزير الدفاع الوطني الكوري المستشار العسكري العميد الركن بارك جين هي، والملحق العسكري الكوري في الرياض العقيد الركن كيم تاي كيون.
   
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