وزير الطاقة: لن نبيع البترول إلى أي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتنا

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شدد وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، على أن المملكة لن تبيع البترول لأي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتها.
وتابع الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال لقاء مع “إنيرجي انتلجينس”: هناك من لا يزال يعتقد بأننا قد نعدّل الاتفاقية قبل نهاية العام، وأقول لهم إن عليهم الانتظار إلى يوم الجمعة 29 ديسمبر 2023 ليشهدوا التزامنا التام بالاتفاقية الحاليّة.
وأضاف وزير الطاقة أن هناك اختلاف كبير بين مشروع قانون نوبك والتوسع في فرض سقف الأسعار، ولكن تأثيرهما المحتمل على سوق البترول متشابه.